Mercoledì 19 giugno avvocati, professionisti, manager e imprenditori si sono dati appuntamento al Wunderbar Secret Garden - nuovo salotto ristorante e cocktail bar di Aldo Nascimbeni ubicato a Roma in Via Ulisse Aldrovandi 1 all'interno della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea - per l'aperitivo organizzato dall'Avv. Nicola Colavita.

Una location che non ti aspetteresti mai, un giardino segreto, incantevole, incastonato nel cuore di Roma. Una vera e propria scatola delle meraviglie.

Oltre alla padrona di casa, the lady of the garden Fiammetta Oliverio e alla tailor fashion stylist Alessandra Gattari, alla serata hanno partecipato tra gli altri il magistrato Antonio Devoto, gli avvocati Giuseppe Vona, Fabrizio Gizzi, Daniela Candeloro, Luca Valvo, Michelle Romani e Alessia Amore, il Prof. Sevi Fruscella, il Prof. Massimo Pirelli, il notaio Paco Farinaro, il Dott. Roberto Dioletta, l'ex direttore di Rai 3 Andrea Vianello, la giornalista de La Repubblica Cecilia Cirenei, la sommelier radio host Francesca Mercantini, l'imprenditore Simone Castelli e le manager del luxury real estate Emma Rossi Bernardi e Sasi Galione.

Ad accogliere gli ospiti Dario Calabretta, il door selector più "in" della capitale.