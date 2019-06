AXFLOW CON DE BERTI JACCHIA E GRANT THORNTON NELL'ACQUISIZIONE DELLA GENERALCONTROL S.P.A.

Il gruppo Axflow, appartenente al Gruppo svedese Axel Johnson International e leader europeo nella distribuzione di pompe volumetriche e centrifughe, agitatori, strumentazione e apparecchiature per l'industria di processo ha acquisito, tramite l'italiana Axflow S.r.l., la totalità del capitale della Generalcontrol S.p.A., dal 1967 specialista italiana nella distribuzione di apparecchiature e strumentazione per la gestione dei fluidi.

Per la parte legale Axflow è stata assistita dallo studio De Berti Jacchia con un team di professionisti guidato dai partner Marco Frazzica e Claudio Corba Colombo, nonché dallo studio svedese Cirio Advokatbyrå AB con il partner Carl-Olof Bouveng e la associate Johanna Permatz.

Per la Financial Due Diligence, Axflow è stata assistita da Grant Thornton Financial Advisory Services con un team composto da Stefano Marchetti, Marco Degregori e Edoardo Dell'Acqua e per la Tax Due Diligence da Bernoni Grant Thornton con un team composto da Gianni Bitetti e Mattia Tencalla.

La parte venditrice è stata assistita dallo studio Deiure in qualità di advisor finanziario con un team formato da Roberto Colussi e Giulio Fasce, mentre per gli aspetti legali è stata assistita da Paolo Cerina dello studio Legale Cerina.