Freshfields, Covington, Legance e Baker McKenzie nell'acquisizione dello stabilimento Bristol-Myers Squibb di Anagni da parte di Catalent

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha assistito Catalent, Inc. (NYSE: CTLT) negli accordi per l'acquisizione da parte di Catalent dello stabilimento Bristol-Myers Squibb di Anagni in Italia, per la produzione e il confezionamento di farmaci orali solidi, farmaci biologici e prodotti sterili.

Catalent è il leader globale nella fornitura di tecnologie avanzate di delivery, soluzioni di sviluppo e produzione di farmaci di sintesi, farmaci biologici, terapie geniche e prodotti da banco. Le società prevedono di completare la transazione entro la fine del 2019, previo ottenimento delle approvazioni di legge, della procedura di informazione e consultazione con i sindacati e il soddisfacimento di altre determinate condizioni di chiusura dell'accordo.

Alla chiusura dell'operazione, Catalent continuerà a produrre nel sito l'attuale portafoglio di prodotti Bristol-Myers Squibb.

Il team Freshfields è stato coordinato dal partner Nicola Asti e dal senior associate Luca Sponziello, coadiuvati per gli aspetti corporate da Solange Baruffi, senior associate, ed Edoardo Congiu. I profili finance sono stati curati dal partner Francesco Lombardo, supportato da Beatrice Melito; i profili fiscali dall'associate Toni Marciante; i profili antitrust dal partner Gian Luca Zampa e dall'associate Roberta Laghi; i profili regolamentari dalla senior associate Stefania Guarino; i profili di diritto ambientale dal partner Fabrizio Arossa in collaborazione con Eva Maschietto dello studio Maschietto Maggiore Besseghini.

Brystol-Myers Squibb S.r.l. è stata assistita dallo studio Covington Burling LLP, per gli aspetti di diritto americano, con un team composto dal partner Andrew Ment e dalle associate Valerie V. Campbell e Lauren Shor; mentre Legance – Avvocati Associati ha seguito l'operazione per i profili di diritto italiano con un team composto dai partner Filippo Troisi e Andrea Fedi e dal senior associate Filippo Innocenti. I profili fiscali di diritto italiano dell'operazione sono stati seguiti da Baker McKenzie con il partner Michele Santocchini e l'associate Federico Franconi.