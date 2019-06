K&L Gates e Osborne Clarke nell'acquisizione da parte di Barings di un complesso immobiliare ad uso uffici in Porta Vigentina e nel relativo finanziamento

K&L Gates ha assistito Barings, società di gestione di investimenti immobiliari americana, in relazione all'acquisizione da parte del fondo di investimento alternativo immobiliare italiano riservato di tipo chiuso denominato "Value Add II Italy", gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A., di un immobile destinato ad uso uffici in Porta Vigentina a Milano.

Osborne Clarke ha assistito BPER Banca S.p.A., in qualità di banca finanziatrice, banca organizzatrice e banca agente, e UBI Banca S.p.A., in qualità di banca finanziatrice e banca organizzatrice, nell'ambito dell'operazione di finanziamento a favore del fondo di investimento "Value Add II Italy" per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile.

K&L Gates ha assistito Savills Investment Management SGR S.p.A., con un team composto dal partner Francesco Sanna (in foto) e dall'associate Agnese Schinelli, per gli aspetti legati all'acquisizione dell'immobile e dal partner Fabrizio Dotti e dall'associate Francesco Saverio Seri, per gli aspetti connessi al finanziamento dell'operazione. Per K&L Gates, hanno agito inoltre i partner Vanessa Boato, per gli aspetti urbanistici ed edilizi dell'operazione e Vittorio Salvadori di Wiesenhoff per i profili di natura fiscale.

Osborne Clarke ha assistito BPER Banca S.p.A. e UBI Banca S.p.A. con un team guidato dal partner Andrea Pinto (in foto), coadiuvato dal legal director Antonio Fugaldi e dal trainee Alessandro Carta Mantiglia Pasini.