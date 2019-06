Barabino & Partners è stata nominata Advisor per la comunicazione e per le relazioni con i media in Italia a supporto dello Studio Legale ELLED – Scordino De Bellis, Studio Legale altamente specializzato negli ambiti del diritto commerciale, M&A, proprietà intellettuale e contrattualistica pubblica e privata.

Fondato nel 2018 dai Partner Avv. Luca Scordino e Avv. Daniela De Bellis, lo Studio annovera oggi 18 professionisti e può contare sulle sedi di Roma e Milano, oltreché delle corrispondenze estere di Singapore e Dubai.

Tra i clienti figurano realtà industriali e commerciali sia grandi che piccole, istituzioni finanziarie e fondi privati, nonché individui che richiedono servizi legali generali.

Nell'ambito dell'incarico assunto, Barabino & Partners si propone di affiancare lo Studio Legale ELLED per garantire ai media un corretto e costante flusso di comunicazione, offrendo notizie e approfondimenti su tutto quanto concerne l'attività dello Studio.