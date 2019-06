CRONOS CAPITAL PARTNERS NELL'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DI LAMPA – GLI STUDI COINVOLTI

Lo Studio Alpeggiani, con un team composto dai Partner Niccolò Piccone e Laura Fiordelisi, coadiuvati dal senior associate Francesco Epifani, ha assistito Cronos Capital Partners - fundless fund promosso da Alessandro Besana e Lorenzo Bovo – nella strutturazione e perfezionamento dell'operazione di acquisizione di Lampa, società di eccellenza del Made-in-Italy che produce e distribuisce accessori plastici e metallici per il mondo dell'alta moda.

L'operazione è stata perfezionata attraverso l'acquisizione della totalità del capitale di Lampa da parte di una società veicolo costituita ad hoc e capitalizzata in parte da un club deal organizzato da Cronos Capital Partners cui hanno partecipato investitori privati di primario standing legati al mondo dell'imprenditoria italiana e dell'alta finanza, ed in parte dagli stessi venditori Mirko e Luca Bertoli, co-amministratori delegati di Lampa. L'operazione è stata finanziata da Credit Agricole Italia in qualità di Mandated Lead Arranger e Bookrunner.

Oltre allo studio Alpeggiani, al fianco di Cronos Capital Partners hanno agito Deloitte, con i partner Francesco Saltarelli e Luca Zesi, per quanto concerne la due diligence finanziaria e fiscale, nonché per la struttura fiscale dell'operazione, LTP per la due diligence di Business e lo Studio RMU Tax Lex, con il Partner Alessandro Rocca, per la strutturazione della catena societaria. I venditori sono stati assistiti dal Dott. Giovanni Maria Castelli, partner dello Studio commerciale associato Albrici e dall'Avvocato Luigi Taccogna, mentre Credit Agricole Italia è stata supportata dal Team Banking di Dentons.