Mascia Cassella nell'Organismo di Vigilanza di Panariagroup

Mascia Cassella entra come Presidente nell'Organismo di Vigilanza di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., quotata alla Borsa Italiana.

Gruppo multinazionale italiano, leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti, Panariagroup è un player di riferimento nel proprio settore sulla fascia alta del mercato specializzato nella produzione di gres porcellanato e gres laminato.

Socio di Masotti Berger Cassella, Mascia Cassella ha al suo attivo una prestigiosa carriera sia come in house di primari gruppi industriali, sia come professionista in studi legali internazionali.