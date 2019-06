PAVIA E ANSALDO: MARCO JANNON E IL SUO TEAM ENTRANO NEL TAX

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo annuncia l'ingresso nel dipartimento Tax di Marco Jannon, in qualità di partner con un team di due professionisti composto dagli associate, Teodoro Malquori e Mario Nunziata.

Con questo ingresso Pavia e Ansaldo aggiunge un ulteriore tassello alla propria strategia che si pone l'obiettivo di fornire consulenza alle imprese a 360°, mettendo a disposizione un team di fiscalisti a supporto delle operazioni di M&A, corporate e finanza straordinaria.

Marco Jannon, dottore commercialista e revisore legale, nel corso degli anni ha svolto la sua attività professionale presso primari studi tributari italiani ed internazionali. Jannon, da anni, divide la sua attività professionale tra l'assistenza straordinaria e quotidiana per società multinazionali, con un focus particolare su clienti attivi nel segmento energy e la direzione di team specializzati in analisi di transfer pricing. Vanta una solida esperienza in operazioni di M&A, sia in ambito domestico che cross border.

"Sono fiero di entrare a far parte di Pavia e Ansaldo, con la certezza di essere approdato in una realtà professionale di eccellenza, che più di altre ha saputo negli anni coniugare valori e tradizione con una spiccata propensione all'innovazione. Affronterò con entusiasmo e dedizione questa nuova esperienza, mettendo al servizio dei clienti e dello Studio la nostra professionalità". Ha commentato Marco Jannon, partner dello Studio legale Pavia e Ansaldo.

"Le porte di Pavia e Ansaldo sono sempre aperte alle giovani eccellenze. Siamo quindi felici di accogliere Marco Jannon, fiscalista brillante, e il suo affiatato team. Le sue competenze e l'attitudine alla soluzione di problemi complessi, nell'ambito di operazioni di M&A, si inseriscono armonicamente nella nostra policy di continuo rafforzamento di quest'area cruciale della consulenza strategica a imprese e investitori." Ha affermato Stefano Bianchi, managing partner dello Studio legale Pavia e Ansaldo.