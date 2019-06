BonelliErede al fianco di doBank per la revoca della licenza bancaria da parte di BCE

BonelliErede, dal proprio presidio di Francoforte, ha assistito doBank S.p.A. (ora doValue) nella prima procedura di revoca della licenza bancaria su base volontaria in Italia e tra le prime in Europa dall'entrata in vigore del Single Supervisory Mechanism nel 2014. L'operazione, che si inserisce nel più ampio progetto di riorganizzazione del business del Gruppo, ha comportato l'integrale dismissione dei prodotti e servizi bancari, la trasformazione della succursale greca in una società di c.d. light servicing e la ridefinizione dello Statuto della Banca. BonelliErede ha curato le procedure dinnanzi a Banca Centrale Europea, Banca d'Italia e - con il supporto del consulente locale - Banca di Grecia con un team coordinato da Giuseppe Rumi, partner e membro del Focus Team Banche, e composto dal managing associate Andrea Savigliano – membro dello stesso Focus Team - e da Nicolò Rinaldo. Il partner Barbara Napolitano, con il managing associate Riccardo Salerno e Giovanni Marcarelli, ha seguito le attività societarie che si sono rese necessarie per effetto del processo di debancarizzazione e gli obblighi di informativa previsti dalla normativa sulle società quotate.