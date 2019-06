Legance vince per C&J Clark International Limited (noto marchio inglese di calzature)

dinnanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. Nell'ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione promosso da Clark, la Corte – anche in contrasto con le conclusioni della Procura Generale - ha infatti accolto il ricorso di Legance e affermato il difetto di giurisdizione italiana in relazione al contenzioso promosso da una società italiana, attiva quale agente di diverse concerie italiane fornitrici di una parte dei pellami utilizzati da Clark, per il risarcimento dei danni (per svariati milioni di Euro) asseritamente subiti in conseguenza dell'inadempimento di Clark ad un complesso contratto che sarebbe intervenuto tra le parti.

L'accertamento della giurisdizione era questione piuttosto complessa nel caso specifico, attesi i numerosi collegamenti che il contratto poteva presentare con la giurisdizione italiana, l'atipicità del contratto e la varietà delle obbligazioni ivi dedotte. Secondo la Corte sussisterebbe in ogni caso la Giurisdizione Inglese, in quanto ivi Clark avrebbe la propria sede, quello essendo il luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio (i.e. quella asseritamente inadempiuta da Clark), non essendo in Italia neppure il luogo di adempimento dell'obbligazione ipoteticamente caratterizzante il contratto (sempre se individuabile) a carico della società italiana e dovendosi, attesa l'atipicità del contratto che appunto impedirebbe l'individuazione dell'obbligazione caratterizzante, dare anche prevalenza al foro generale del convenuto. Il caso è stato seguito dal partner Stefano Parlatore e dalla counsel Silvia Cossu.