Tonucci & Partners con il Commissario Glisenti per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai

L'Avv. Francesco Angelini, partner di Tonucci & Partners, è stato selezionato per fornire assistenza giuridica specialistica al Commissario Generale incaricato, nel rispetto degli obblighi internazionali e in adesione alle linee strategiche indicate dal Governo, di coordinare tutte le attività necessarie all'organizzazione della partecipazione italiana all'Esposizione Universale che si terrà a Dubai a partire dal 20 ottobre 2020.

L‘avv. Angelini fornirà assistenza legale finalizzata all'approfondimento di tematiche giuridiche, con riferimento alla normativa italiana e comunitaria, in particolare amministrative e civili, comunque attinenti all'attività del Commissariato generale e, specificatamente, in relazione alla selezione, tramite procedure ordinarie di evidenza pubblica, di sponsor, fornitori e professionalità necessarie per la realizzazione e il funzionamento del Padiglione Italia.

Secondo l'Avv. Mario Tonucci "la possibilità di partecipare in qualità di advisor, attraverso l'operato dell'Avv. Angelini, ad un evento di portata mondiale rappresenta motivo di orgoglio per tutto lo studio Tonucci & Partners e testimonia la tradizionale attenzione dello Studio per occasioni internazionali di confronto e scambio di know how".

Expo Dubai 2020 propone il tema "Connecting Minds, Creating the Future" e si segnala per essere la prima esposizione universale organizzata in un paese arabo, a dimostrazione dell'interesse economico e culturale per l'area del Middle East.