L'AIAF LOMBARDIA SUL CASO DI REGGIO EMILIA

Necessarie maggiori garanzie nei processi che riguardano i minorenni

L'AIAF Lombardia "Milena Pini",

Preso atto con sgomento dell'inchiesta "Angeli e Demoni" che avrebbe – secondo la Procura della Repubblica di Reggio Emilia – portato alla luce gravi reati ai danni di minori, illecitamente sottratti alle famiglie da parte della rete dei Servizi Sociali, per essere collocati in Comunità e famiglie affidatarie, per meri fini economici;

In attesa che la giustizia faccia il suo corso e venga accertata la verità;

Ribadisce che il ruolo dei Servizi Sociali è quello di fornire supporto e sostegno alle famiglie e non quello di svolgere indagini per conto del Tribunale, fuori dalle più elementari garanzie processuali;

Sollecita la magistratura che si occupa dei diritti delle persone minorenni a evitare provvedimenti stereotipati e deleghe in bianco ai Servizi Sociali;

Chiede a gran voce al legislatore una riforma processuale del diritto di famiglia e minorile, che introduca finalmente tutte le garanzie del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost., a tutela dei diritti fondamentali delle persone e in particolare dei minori.