"PROFESSIONISTI A CONFRONTO"

incontro professionale

Il 17 Luglio p.v., a Roma, presso Sala congressi Foro Traiano del Crowne Plaza Rome St. Peter's - via Aurelia Antica n. 415 ROMA - in occasione del compimento del settimo anno formativo dell'Associazione, si svolgerà il Convegno Formativo organizzato da Hdemia delle Professioni in collaborazione con Guida al Lavoro e Promoimpresa Lavoro e Formazione.

Temi del convegno: Reddito di Cittadinanza, Quota 100 e Opzione donna, Codatorialità, solidarietà e Lavoro decentrato, Compensi ai soci, Novità rimpatriati e Crisi d'impresa.

L'evento è gratuito ed aperto a tutti ed è valido per la formazione obbligatoria dei Consulenti del Lavoro e dei Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il Presente il Gruppo 24 ORE, Media partner Diritto24

Il programma