Santa Maria e Greenberg Traurig hanno assistito Bracco Imaging nell'acquisizione di Blue Earth Diagnostics

Santa Maria Studio Legale Associato e Greenberg Traurig hanno assistito Bracco Imaging, leader globale nella diagnostica per immagini, nell'acquisizione di Blue Earth Diagnostics, società di imaging molecolare impegnata nello sviluppo e nella commercializzazione a livello mondiale di radiofarmaci, con sede a Oxford, nel Regno Unito. L'acquisizione è soggetta all'esame da parte dell'autorità antitrust americana e dovrebbe essere finalizzata all'inizio del terzo trimestre di quest'anno, per un valore di 450 milioni di dollari.

Questa combinazione amplierà significativamente il portafoglio di Bracco Imaging nella medicina di precisione e nella diagnostica personalizzata, allargando al contempo la gamma di soluzioni di imaging oncologico nucleare nel segmento dell'urologia e in altre specialità. Il nuovo business sfrutterà la leadership globale di Bracco Imaging nelle principali modalità diagnostiche e grazie al contributo degli asset di Blue Earth, aumenterà significativamente le competenze nella PET (tomografia ad emissioni di positroni) con un solido portafoglio di radiofarmaci innovativi per la diagnosi e il trattamento del carcinoma prostatico e altre soluzioni ancora in fase di sviluppo per l'imaging neuro-oncologico.

Bracco Imaging è stata assistita dal team dello Studio Santa Maria formato dai partners Luigi Santa Maria (nella foto), Mario Santa Maria, Carlo Scaglioni, dalla senior associate Alessandra Boffa e dal team di Greenberg Traurig Londra, formato dai partners Paul Maher, Gary Cooper, Sarah Moyles ed Emma Menzies. Lo Studio Santa Maria e Greenberg Traurig hanno seguito anche la definizione dei contratti di finanziamento. Nell'operazione J.P. Morgan ha agito in qualità di advisor finanziario.