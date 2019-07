Angelo Zambelli e il suo team vincono il premio letterario "Il lavoro tra le righe"

Angelo Zambelli, co-managing partner di Grimaldi Studio Legale, ha ricevuto il premio letterario "Il Lavoro tra le righe" all'interno del Festival del Lavoro 2019.

Un riconoscimento importante, arrivato dopo mesi di lavoro, per la pubblicazione della collana di cinque volumi "Crisi aziendale e rapporto di lavoro", più di mille pagine edite dal Sole24Ore, che Zambelli ha messo a punto con il suo team, in particolare con i suoi storici soci del dipartimento Employment & Labour: Barbara Grasselli e Alberto Testi.

La giuria, composta da noti Consulenti del Lavoro del Consiglio Provinciale dell'Ordine di Milano, ha riconosciuto il lavoro del team Zambelli come "opera interessante che affronta la tematica della crisi aziendale con focus sul rapporto di lavoro analizzando le complicate sfaccettature che emergono in questi frangenti".

"Sono molto felice ed estremamente orgoglioso di questo importante riconoscimento letterario che arriva in maniera inaspettata dopo un lungo lavoro tecnico con una legislazione in continua evoluzione anche mentre si andava in stampa. Un premio e un riconoscimento impossibile da raggiungere senza l'aiuto di Barbara e Alberto" ha sottolineato Angelo Zambelli.