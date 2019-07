Lo Studio investe in competenze distintive e guarda a Family Business e Innovazione .

Il Professor Nicola Lattanzi, ordinario di Economia Aziendale presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca dove insegna Strategia e Management per i sistemi complessi, entra in Elexia, avvocati & commercialisti in qualità di Of Counsel. Elexia supporta i propri clienti nel disegno degli scenari e guarda all'arena competitiva in cui operano le aziende come parte di un sistema complesso più grande e molto interconnesso che richiede un approccio multidisciplinare nelle competenze e una architettura di pensiero professionale modulare, flessibile e adattiva.

L'attività di insegnamento accademico del Prof. Lattanzi – che presso l'Università di Pisa è docente di Strategia e governo dell'azienda familiare - e la lunga esperienza professionale sono alla base della sua profonda conoscenza nei mutamenti economico-finanziari e tecnologici in atto nello scenario nazionale e internazionale, con specifica attenzione agli aspetti del passaggio generazionale, a quelli relativi all'adozione da parte dell'azienda dei più appropriati assetti strategici e di governo societario – la regolazione dei rapporti fra l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e la struttura manageriale – e a quelli inerenti le strategie e le politiche finanziarie.

Il contributo del Prof. Lattanzi consentirà a Elexia di porsi quale primario interlocutore nell'offerta dei servizi professionali per le famiglie imprenditrici mediante sviluppo del business, innovazione fintech e nelle forme di governo societario.