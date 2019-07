Simmons & Simmons annuncia i propri risultati finanziari 2018/19

Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons annuncia i propri risultati finanziari relativi all'esercizio che si è chiuso il 30 aprile 2019, mostrando ancora una volta una forte crescita sia in termini di fatturato sia di redditività.

Principali highlights

• Volume d'affari per £374 milioni, +6% rispetto all'esercizio precedente;

• Utili per £119 milioni, +9% rispetto all'esercizio precedente;

• Profit per equity partner: £710.000, +4% rispetto all'esercizio precedente.

Questi numeri sono evidenza di un periodo di crescita sostenuta negli ultimi tre anni con un aumento delle entrate del 27% e un aumento del 34% rispetto all'esercizio del 2015/16.

Tra il 2018 e il 2019 cinque nuovi partner si sono uniti a Simmons & Simmons a Milano (Marco Palanca, Stefania Bergia, Giulio Enrico Sironi, Edoardo Tedeschi e Leonardo Giani) e Simone Lucatello è stato promosso a partner.

Jeremy Hoyland, Global Managing Partner, ha commentato: "Si tratta del terzo anno consecutivo di crescita della performance finanziaria dello studio e stiamo procedendo verso il perseguimento degli obiettivi del nostro business plan quinquennale. E' stato un anno in cui abbiamo continuato a concentrarci sulla migliore implementazione delle relazioni con i clienti, su client service e sullo sviluppo di soluzioni più smart".

Andrea Accornero, Italy Country Head (in foto), ha commentato: "La continua crescita dell'ufficio di Milano sta a testimoniare l'importanza strategica che riveste l'Italia nel contesto internazionale di Simmons & Simmons. Vogliamo crescere ancora in aree specifiche, in linea con le richieste del mercato".