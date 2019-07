Clifford Chance, Nctm e Gatti Pavesi Bianchi nel piano di finanziamento per € 65 milioni del Gruppo Landi Renzo

Gli studi legali Clifford Chance e Nctm hanno assistito rispettivamente Landi Renzo S.p.A. e il pool di banche mandated lead arranger e bookrunner – composto da Banco BPM, Banca IMI e Unicredit – nel nuovo piano di finanziamento della Società a medio termine di durata quinquennale per un importo complessivo di € 65 milioni.

Le risorse del finanziamento saranno utilizzate per riqualificare l'esposizione finanziaria in essere per complessivi € 55 milioni nonché, per la restante quota, per finanziare il piano di investimenti e crescita della Società.

Clifford Chance ha assistito Landi Renzo S.p.A. con un team guidato dalla counsel Francesca Cuzzocrea, coadiuvata dal senior associate Pasquale Bifulco e dal trainee Francesco De Micheli.

Nctm ha prestato assistenza alle banche mandated lead arranger e bookrunner con un team guidato dal partner Eugenio Siragusa, coadiuvato dalla managing associate Martina Marmo e dall'associate Lucia Vittoria Lonoce.

Gatti Pavesi Bianchi ha assistito le banche finanziatrici dei precedenti accordi nell'ambito di un termination agreement con un team composto dal partner Luca Faustini, dalla senior associate Annalisa Asaro e dal trainee Cosimo Birtolo.