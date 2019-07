DLA Piper, CMS e Nunziante Magrone nell'operazione di acquisizione delle quote di Park25 Srl da parte del fondo Catella Real Estate AG

Si è formalizzata in questi giorni l'acquisizione delle quote di Park25 S.r.l. - proprietaria del parcheggio a rotazione pubblica, sito in Milano alla Piazza XXV Aprile - da parte del fondo di diritto tedesco Catella Real Estate AG per cui ha agito come advisor la società Orange Investment Managers con sede ad Amsterdam.

La struttura dell'operazione ha previsto il successivo affitto dell'azienda ad Apcoa Parking Italia S.p.A., operatore leader in Europa e in Italia nel settore dei parcheggi.

Lo studio legale Nunziante Magrone ha prestato la propria assistenza al venditore con un team composto dal socio fondatore Francesco Abbozzo-Franzi e dall'associato Francesco Rinaldi, in particolare gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dal socio Andrea Grappelli.

DLA Piper ha assistito Catella Real Estate AG con il team di real estate guidato dal partner Olaf Schmidt, coadiuvato dal lead lawyer Francesco Macrì e dall'associate Marta Gervasio. Per gli aspetti fiscali Catella Real Estate AG è stata assistita dallo studio Pichler Dejori Comploij & Partner con il partner Martin Lechner.

Apcoa Parking Italia S.p.A. è stata assistita dallo studio CMS tramite un team composto dal partner Paolo Bonolis e dal counsel Maria Giovanna Pisani.