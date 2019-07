Hogan Lovells e Simmons & Simmons per il bond retail di CDP da 1,5 miliardi

Lo studio legale Hogan Lovells ha assistito Cassa Depositi e Prestiti nell'offerta pubblica domestica, emissione e quotazione di un prestito obbligazionario a tasso misto, del valore nominale di 1,5 miliardi di euro.

Lo studio legale Simmons & Simmons ha assistito le banche responsabili del collocamento.

Il periodo di offerta inizialmente previsto dal 10 al 21 giugno, è stato chiuso anticipatamente il 14 giugno dopo soli cinque giorni di collocamento in considerazione della forte domanda dei risparmiatori. E' stato inoltre aumentato il valore nominale complessivo dell'offerta da 1 miliardo di euro fino all'importo complessivo massimo di 1,5 miliardi di euro, ricevendo domande per circa 4 miliardi di euro. Il collocamento è stato effettuato attraverso una ampia rete di collocatori sotto il coordinamento di Banca IMI, BNP Paribas, e UniCredit Bank AG che hanno agito in qualità di responsabili del collocamento.

Si tratta della seconda emissione targata Cassa Depositi e Prestiti rivolta a persone fisiche residenti in Italia. L'emissione inoltre si colloca nel più ampio processo strategico di Cassa Depositi e Prestiti, definito nel piano industriale 2019 – 2021.

Le obbligazioni, con scadenza 2026, prevedono la corresponsione di una cedola a tasso fisso (tasso di interesse nominale annuo lordo del 2,70%) per i primi due anni e una cedola a tasso variabile per gli anni successivi da determinarsi in base a quanto indicato nella documentazione di offerta. L'operazione è effettuata a valere su un programma domestico di offerta e quotazione di obbligazioni approvato da CONSOB e Borsa Italiana. Il bond è stato emesso il 28 giugno ed è quotato sul MOT, il mercato delle obbligazioni gestito da Borsa Italiana.

L'operazione ha visto agire al fianco dell'emittente un team di Hogan Lovells composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani, dall'associate Matteo Scuriatti e dal trainee Alessandro Azzolini. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati curati dalla partner Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte.

Simmons & Simmons ha assistito Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit Bank AG quali banche responsabili del collocamento con un team guidato dal partner Paola Leocani e che ha incluso il supervising associate Pietro Magnaghi, mentre gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Marco Palanca e dall'associate Pasquale Del Prete.