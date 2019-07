Orrick con Mittel S.p.A. nell'acquisizione di una quota di maggioranza di Galassia Group S.r.l.

Lo Studio Orrick, con un team composto dall'Avv. Guido Testa e dall'Avv. Emanuela Longo, coadiuvati dall'Avv. Chiara Arcangeli e dal Dott. Pietro Parrocchetti, ha assistito Mittel S.p.A. nell'acquisizione di una quota di ampia maggioranza del capitale sociale di Galassia Group S.r.l., storica realtà attiva nel distretto della ceramica di Civita Castellana. Galassia S.p.A., società fondata nel 1980 a Corchiano (VT) e interamente posseduta da Galassia Group S.r.l. - il cui Amministratore Delegato, Dott. Dimitri Mei, mantiene una quota del 10% e rimane alla guida della società - ha realizzato nell'esercizio 2018 ricavi per ca. Euro 25 milioni di cui oltre il 40% all'estero. Oltre che dallo studio legale Orrick, Mittel è stata assistita da Ethica Corporate Finance, nella figura del Dott. Cosimo Vitola, quale Advisor Finanziario, da Deloitte per la due diligence finanziaria e dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, con il partner Luca Fossati e il junior partner Matteo Valcarenghi, per la due diligence fiscale.