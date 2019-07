WFW e Grimaldi nel passaggio da EOS a Blue Elephant di un portafoglio di impianti fotovoltaici in Italia

Watson Farley & Williams ("WFW") ha assistito Blue Elephant Energy AG ("BEE"), Independent Power Producer tedesca attiva nel settore delle energie rinnovabili, nell'acquisizione di un portafoglio fotovoltaico costituito da cinque società veicolo proprietarie di sette impianti multisezione, ceduti dal fondo EOS Sicav Plc (Sustainable Investment Fund) gestito da Abraxas Capital Management Ltd.

Gli impianti in operation, con una potenza complessiva di 26 MW, sono situati in varie regioni italiane, incluse Puglia, Lazio, Sicilia, Marche ed Abruzzo.

Grimaldi Studio Legale ha assistito EOS con un team multidisciplinare composto dal Partner Sergio Massimiliano Sambri (in foto), dal Senior Associate Matteo Trabacchin per gli aspetti corporate e i profili finance, e dalla Senior Associate Amalia Muollo per gli aspetti regolamentari e di diritto amministrativo.

WFW ha assistito BEE con un team multidisciplinare guidato dal Partner Eugenio Tranchino, Head of Italy (in foto). Per la parte corporate, ha agito il Partner Carlo Cosmelli coadiuvato dall'Associate Alexandra Clinciu e dalla Trainee Lucia Piersimoni; per i profili finance, il Partner Mario D'Ovidio, con i Trainee Daniele Sani e Ilaria Di Spirito; per i profili amministrativi e real estate, il Partner Tiziana Manenti, con gli Associate Cristina Betti, Gianluca Di Stefano ed Anthony Bellacci ed il Trainee Antimo Nersita; per gli aspetti fiscali, il Senior Associate Alfredo Guacci Esposito ed il Trainee Marco Mesina.

Per gli aspetti fiscali dell'operazione, lato EOS, ha lavorato lo Studio Gusmitta con il dott. Francesco Berardi e Luca Ranieri.