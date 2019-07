Cornelli Gabelli & Associati Studio Legale e Tributario comunica l'ingresso in qualità di socio

dell'avvocato Daniele Colicchio, che guiderà il dipartimento legale di M&A dello Studio.

Daniele Colicchio è specializzato in operazioni di fusioni e acquisizioni in molteplici settori

nonché in diritto societario e dei mercati finanziari, e vanta altresì un'importante esperienza

nell'area delle riorganizzazioni societarie ordinarie e straordinarie. È stato partner di Lombardi e

Associati dal 2009 al 2019 dopo una collaborazione di nove anni con Cleary Gottlieb Steen &

Hamilton.

Lo Studio annuncia inoltre la nomina a soci degli avvocati Mara Sartori e Ginevra Ott.

Mara Sartori è specializzata in operazioni di investimento ed acquisizione societarie ordinarie e

straordinarie e di acquisition financing, assistendo società italiane e straniere e fondi di private equity.

Ha sviluppato un'ampia esperienza nella contrattualistica commerciale, in ambito nazionale ed

internazionale, nonché in materia di corporate governance anche in favore di società quotate.

Ginevra Ott vanta ampia esperienza nella consulenza legale a favore di high net worth individuals,

holding di famiglia e family office nel contesto di strategie di gestione di grandi patrimoni, nonché in operazioni relative a opere d'arte, immobili, imbarcazioni e altri beni di lusso. Opera altresì in materia di M&A e di corporate governance, a favore di società e gruppi nei settori della moda, della cosmetica, delle nuove tecnologie, dell'arte e del real estate.