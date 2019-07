Gatti Pavesi Bianchi con Ceme nella definizione di un contratto di prossimità per lo stabilimento di Tarquinia

Gatti Pavesi Bianchi, con un team composto dall'equity partner Nicola Bonante (foto) e dal senior associate Pietro Scianna, ha assistito Ceme, leader mondiale nel settore delle elettropompe a vibrazione ed elettrovalvole a solenoide, nella definizione di un contratto di prossimità con le RSU aziendali e le organizzazioni sindacali territoriali, relativo al personale impiegato presso lo stabilimento di Tarquinia.

L'accordo raggiunto ha un impatto fortemente innovativo per lo stabilimento di Tarquinia che, per la prima volta, sottoscrive un accordo di tale portata. Il mercato di riferimento nel quale opera lo stabilimento laziale è infatti caratterizzato da un andamento estremamente altalenante e scandito da richieste non costanti che impattano fortemente sulla pianificazioni delle produzioni. Da quanto precede, la necessità condivisa dalle parti sociali, di delineare un percorso che da un lato consenta flessibilità gestoria e dall'altro tuteli il mantenimento costante dei livelli occupazionali.

Le parti hanno quindi concordato specifiche deroghe sia per quanto riguarda le ormai note norme introdotte dal decreto Dignità sia per quel che attiene ad altre specifiche fattispecie quali i meccanismi di turnazione, P.A.R., ricorso al lavoro part-time, lavoro supplementare, determinate tipologie di permessi retribuiti rientranti in un più ampio percorso di welfare.

L'accordo avrà durata triennale