Terza nuova sede del 2019 - Toffoletto De Luca Tamajo apre a Genova

Toffoletto De Luca Tamajo, uno dei maggiori studi legali italiani specializzati in diritto del lavoro e sindacale per le aziende e contratti di agenzia, continua nel suo percorso di crescita e consolidamento con l'apertura della sede di Genova e l'ingresso di due nuovi Partner, gli avvocati Maddalena Paroletti e Paolo Iasiello.

Quella di Genova è terza nuova sede che lo Studio ha aperto da inizio anno, e oggi è presente in Italia in 7 città – Milano, Napoli, Roma, Bergamo, Brescia, Bologna, Genova – e conta 22 soci, oltre all'alleanza internazionale Ius Laboris con cui è presente in oltre 55 paesi e 165 città.

«Maddalena Paroletti ha iniziato a lavorare con noi a Milano qualche anno fa. Grazie all'esperienza maturata, siamo certi che con Paolo Iasiello e i loro collaboratori sapranno rappresentare al meglio lo Studio e farlo crescere in una città e in una regione alle quali sono particolarmente affezionato – ha commentato l'avvocato Franco Toffoletto, managing partner di Toffoletto De Luca Tamajo. – L'espansione di questi ultimi mesi è stata molto importante e rientra nella nostra strategia di crescita decisa nel 2018. Abbiamo lavorato molto sull'efficienza dei processi interni, che ci permette di fornire un servizio molto accurato nel diritto del lavoro per le aziende su tutto il territorio italiano. Il modello organizzativo che abbiamo creato ci consente di crescere rapidamente e, grazie a collaboratori preparati e con uno spirito innovativo, di presidiare alcuni territori particolarmente strategici.»

L'avvocato Maddalena Paroletti ha dichiarato «Sono molto contenta di tornare a lavorare nello studio Toffoletto De Luca Tamajo del quale ho sempre apprezzato la conoscenza e autorevolezza dei Soci e dei collaboratori, nonché la straordinaria efficienza organizzativa».

La sede di Genova si occuperà di tutti gli aspetti di diritto del lavoro oltre che di consulenza giudiziale, stragiudiziale ed arbitrale, anche nel diritto commerciale, civile e amministrativo. Con i Soci Paroletti e Iasiello, entreranno in Toffoletto De Luca Tamajo anche gli avvocati Anna Maria Occasione e Concetta Manganaro.