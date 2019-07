Hogan Lovells e Clifford Chance nel secondo green bond di Ferrovie dello Stato (FS) Italiane

Gli studi legali Hogan Lovells e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente FS Italiane e gli istituti finanziari nel collocamento del secondo green bond emesso da FS Italiane per un valore nominale di 700 milioni di euro e durata pari a 7 anni (rating: S&P's BBB; Fitch BBB, entrambi outlook negativo).

I titoli senior unsecured sono emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note di Ferrovie dello Stato Italiane e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese. Con questa operazione FS Italiane è la prima emittente corporate a finanziare l'acquisto di materiale rotabile per il trasporto merci con green bond e la prima emittente italiana ad aver ottenuto la certificazione dalla Climate Bonds Initiative (CBI), organizzazione no profit che promuove a livello mondiale la finanza sostenibile come strumento per contrastare i cambiamenti climatici. La domanda per i green bond di FS Italiane è stata elevata e pari a 3,5 volte l'offerta.

Il team di Hogan Lovells che ha assistito FS Italiane è composto dal socio Federico Del Monte, dalla counsel Annalisa Feliciani e dall'associate Matteo Scuriatti, nonché dalla socia Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte per i profili fiscali.

Clifford Chance ha assistito Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas, CITI, Crédit Agricole CIB, UniCredit, in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners, nel collocamento dei titoli con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e da Jay Jamooji. Mentre per gli aspetti fiscali hanno prestato assistenza il partner Carlo Galli con l'associate Roberto Ingrassia.