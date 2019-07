Littler con Catalent nell'acquisizione dello stabilimento di Anagni di Bristol-Myers Squibb

Catalent, Inc. (NYSE: CTLT) e Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) e hanno annunciato un accordo per l'acquisizione da parte di Catalent dello stabilimento Bristol-Myers Squibb di Anagni in Italia, per la produzione e il confezionamento di farmaci orali solidi, farmaci biologici e prodotti sterili.

Catalent è il leader globale nella fornitura di tecnologie avanzate di delivery, soluzioni di sviluppo e produzione di farmaci di sintesi, farmaci biologici, terapie geniche e prodotti da banco. Nel corso degli anni, lo stabilimento di Anagni ha operato come impianto primario per il lancio di nuovi farmaci da parte di Bristol-Myers Squibb e Catalent continuerà a produrre nel sito l'attuale portafoglio di prodotti BMS.

Advisor legale di Catalent per tutti i profili di Diritto del Lavoro connessi all'acquisizione è stato Carlo Majer, co-Managing Partner di Littler.