Reintegrato in servizio "senza armi" il Carabiniere accusato di stalking

stalking



L'appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri ha impugnato il provvedimento che lo ha inizialmente sospeso dal servizio. L'amministrazione, tenuto conto del rapporto conflittuale con la ex moglie, ha ammonito il carabiniere a tenere, nei confronti della stessa, una condotta conforme alla legge, in seguito gli è stato vietato l'uso delle armi per poi sospenderlo dal servizio.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Arma appellandosi al Consiglio di Stato che ha ravvisato "plurimi elementi di incertezza nell'istruttoria". E' emersa, infatti, l'assenza di contraddittorio e la insufficiente definizione del quadro storico, basato solo sulle dichiarazioni della vittima. Al termine del preliminare pronunciamento del Consiglio di Stato in merito alle misure cautelari si è pronunciato il TAR delle Marche con la sentenza del 6 maggio 2019, n. 187.

Il Collegio ha rilevato che l'ordinanza della terza sezione del Consiglio di Stato non risulta essere stata ottemperata in pieno dall'Arma, per questo è stato disposto il riesame della posizione dell'appuntato per il quale è stato distato il reintegro al servizio in servizi che non richiedano la legittimazione dell'uso delle armi.

Tribunale Amministrativo Regionale delle MARCHE - Ancona, Sentenza del 06-05-2019, n. 187 id provv 3835695