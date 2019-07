CONVEGNO



La questione Terzo Settore è di particolare rilievo in questo momento, giacché ci troviamo di fronte ad una riforma che interesserà circa 350 mila Enti, 5 milioni e mezzo di volontari e più di un milione di lavoratori.

Alla base della riforma vi è la costituzione del nuovo Registro Unico Nazionale e la conseguente modifica degli statuti degli Enti in vista dell'iscrizione. Al momento la data di scadenza per le modifiche è stata prorogata dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020. Il tema è dunque della massima attualità e dopo l'estate dovrebbe essere emanato il primo decreto del Ministero del Lavoro che regolamenterà i criteri di funzionamento del Registro Unico e le procedure di iscrizione. A questo si aggiunga che con la riforma sono entrate in vigore anche nuove disposizioni fiscali e altre saranno operative a breve, appena ricevuta l'autorizzazione comunitaria.

Su questa fondamentale riforma si terrà il convegno "RIFORMA DEL TERZO SETTORE. VERSO IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE" che vedrà coinvolti oltre al Ministero del Lavoro anche gli Enti più rappresentativi del Terzo Settore.

L'evento si terrà giovedì 18 luglio dalle 9,00 a Roma, presso la Regione Lazio, Sala Tirreno, in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7.

