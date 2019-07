Studio Porcaro Commercialisti originator e advisor nel processo di quotazione su AIM Italia di Radici Pietro Industrie & Brands Spa

Radici Pietro Industries & Brands SpA inizia il processo di quotazione sull'Aim Italia, grazie anche al supporto dello Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati in qualità di Advisor Finanziari

Lo Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati è l'originator e advisor nell'operazione che vedrà la Radici Pietro Industries & Brands SpA sbarcare sull'AIM di Piazza Affari entro la fine di luglio.

La Società «Radici Pietro Industries & Brands SpA», storica famiglia di imprenditori Bergamaschi del Gruppo di società Miro Radici, è un'industria specializzata nel settore tessile che produce moquettes ed erba sintetica di fascia alta. Dal 2012 al 2018 i ricavi sono passati da 34,9 a 60,2 milioni grazie alla specializzazione in quattro settori principali: residenziale, marittimo, automotive e sportivo. Anche gli interni della casa torinese di Cristiano Ronaldo sono stati arredati con tappeti Radici.

Radici ha avviato il processo di quotazione sull'Aim Italia per raccogliere le risorse utili a supportare il rafforzamento della propria posizione competitiva attraverso una strategia di crescita per linee interne e linee esterne, attraverso operazioni di M&A. "Siamo una realtà che ha raggiunto prima di altri risultati ambiziosi", afferma Ivan Palazzi "con un tasso di crescita double digit negli ultimi anni e posizionandoci quale player di riferimento nel mercato e per i clienti. La quotazione in Borsa sul mercato Aim Italia ci permetterà di accelerare ulteriormente questo percorso, forti di un piano di sviluppo strategico che prevede una crescita sia per linee interne che esterne con uno sguardo anche all'estero, attraverso operazioni di acquisizione lungo tutta la filiera".

Nel processo di ammissione alle negoziazioni su Aim, Radici Pietro Industries & Brands è assistita da Ambromobiliare e Studio Porcaro come Advisor Finanziari e da Banca Finnat in qualitaà di Nomad e Global Coordinator. L'Advisor Legale della quotazione è Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in qualità di Deal Counsel, mentre Clarkson Hyde agisce come Advisor Fiscale.