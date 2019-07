ciclo di incontri





La conoscenza, intesa come capacità di saper raccogliere e interpretare tutti i dati possibili prima di formulare un giudizio, rappresenta lo strumento più potente di cui disponiamo per raggiungere nel mondo una sicurezza sempre maggiore.

A tal proposito, il ciclo di incontri "I lunedì dello Jemolo", organizzato in collaborazione con Il Sole 24 ORE e con l'associazione Nuove Frontiere del diritto, mira all'approfondimento delle più attuali tematiche in campo economico e giuridico. A partire dalla seconda metà di settembre, l'Istituto di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" ospiterà relatori di alto profilo per discutere e analizzare i differenti argomenti, tra i quali: responsabilità professionale; crisi d'impresa; startup e mondo dei professionisti; reati contro la pubblica amministrazione; giustizia tributaria 2.0; social network, web reputation e diritto all'oblio.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita e ai partecipanti verranno riconosciuti crediti formativi.

Per info: comunicazione@jemolo.it – tel. 065168/6922-6967.



Il programma