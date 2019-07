HERBERT SMITH FREEHILLS TRA I DOCENTI DEL PRIMO CORSO DI ALTA FORMAZIONE "MUSIC AND ENTERTAINMENT LAW" DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Laura Orlando e Martina Maffei di Herbert Smith Freehills saranno tra i docenti della prima edizione del Corso di Alta formazione "Music and Entertainment Law" organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale (ASGP) che si inaugurerà il 4 ottobre 2019 presso l'Accademia Teatro alla Scala e si concluderà in dicembre 2019.

Il Corso si rivolge a tutti i professionisti che operano o che vogliono entrare nel settore dell'industria musicale e cine-audiovisiva, quali manager ed esperti di case discografiche, professionisti della distribuzione cine-audiovisiva, produttori, addetti ufficio-stampa, ma anche legali di impresa e avvocati.

Negli ultimi anni, il settore dello spettacolo ha vissuto un momento di grande sviluppo ed evoluzione. L'utilizzo di software di riproduzione musicale in streaming, quali Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon Music, iDagio, nonché il nuovo modo di distribuzione telematica delle opere cinematografiche e dei format televisivi (SkyQ, Netflix, Amazon Prime Video) hanno creato opportunità ma anche nuove problematiche, soprattutto sotto il profilo del diritto d'autore e dei rischi connessi ad eventuali violazioni.

È sempre più elevata, pertanto, la domanda di professionisti che sappiano risolvere in modo pratico tutte le questioni e le problematiche sottese all'utilizzo dei "New Media" e alla c.d. "Motion Picture Distribution" e che al tempo stesso abbiano una conoscenza puntuale e rigorosa delle norme e degli istituti di Diritto d'Autore.

È per rispondere a questa esigenza del mercato che è stato ideato e organizzato il Corso di Alta Formazione in Music and Entertainment Law (AFMEL) che avrà come metodo didattico la trattazione teorica degli istituti giuridici di riferimento, ma anche e soprattutto l'analisi di Case studies, utili per affinare le capacità di risoluzione di problemi da parte dei professionisti.

Il Corso che ha ricevuto il patrocinio di SIAE e che si svolgerà in partnership con Sky Italia, Accademia Teatro alla Scala, IMean Music Publishing and Management, SCF, M-Cube avrà, tra i propri docenti, anche i professionisti del team di Intellectual Property di Herbert Smith Freehills, che oltre ad avere una profonda esperienza in tutti i settori del Diritto Industriale e d'autore, vanta tra i propri clienti alcuni tra i maggiori top player del settore dello spettacolo.