K&L Gates e PwC TLS nell'acquisizione di Merlett Tecnoplastic S.p.A. da parte di Continental

La divisione di Continental Group, ContiTech, ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Merlett Tecnoplastic S.p.A., società con sede a Daverio (Varese), specializzata nella produzione di tubi flessibili in materiali plastici destinati ai settori tecnici e industriali, agricoltura, nautica, edilizia, trasporti e alimentare.

Il team in-house di Continental, composto da Michelle de Souza e Matthias Wenk, ha collaborato per gli aspetti legali con lo studio K&L Gates, che ha schierato il proprio team coordinato dal partner della sede di Berlino, Wilhelm Hartung, e dal managing partner della sede di Milano, Giampaolo Salsi, insieme a Bruno Vascellari e Gabriella Piras, che hanno seguito gli aspetti di natura commerciale e societaria, a Annette Mutschler-Siebert e Helene Gerhardt per gli aspetti antitrust, nonché a Roberto Podda per gli aspetti giuslavoristici.

I soci di Merlett Tecnoplastic S.p.A. sono stati assistiti da PwC Advisory in qualità di financial advisor con un team coordinato da Marco Tanzi Marlotti e composto da Alberto Funaioli, Daniele Casile e Vito Daniello.

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito i soci di Merlett Tecnoplastic S.p.A. per gli aspetti di natura legale con un team coordinato da Alvise Becker e composto da Riccardo Lonardi e Natali Prodan Milic per la parte contrattuale/societaria, Alessio Buonaiuto e Federico Fornaroli per gli aspetti di diritto del lavoro. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati seguiti da PwC TLS con un team coordinato da Roberto Spotti e composto da Carlotta Tunesi e Francesca Ballerio.

Il closing dell'operazione sarà soggetto alle consuete condizioni previste per questo tipo di operazioni nonché all'ottenimento delle autorizzazioni delle autorità antitrust competenti.