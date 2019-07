LCA per un round di investimento in Natur-World

LCA Studio Legale, con un team coordinato da Riccardo Massimilla, ha assistito un club deal di investitori privati in un round di investimento a favore di Natur-World S.p.A., azienda innovativa genovese operante nel campo della progettazione, sviluppo e realizzazione di prodotti in bioplastica e di soluzioni rivolte all'economica circolare e alla sostenibilità ambientale.

Il Club Deal ha sottoscritto l'aumento di capitale agendo per il tramite di Arepo Fiduciaria Srl, società del Gruppo Banca Profilo.

Il nuovo investimento supporterà Natur-World nel suo processo di crescita e sviluppo, facilitando joint venture e partnership commerciali. L'aumento di capitale, in particolare, è finalizzato allo sviluppo della rete commerciale in Italia, all'apertura dei mercati esteri e alla realizzazione di un laboratorio industriale per lo sviluppo di miscele di biopolimeri innovative e dei relativi prototipi di prodotti.