Clifford Chance e Gattai Minoli Agostinelli & Partners nel finanziamento a DoveVivo

Milano, 15 luglio 2019 – Lo studio legale Clifford Chance ha assistito illimity Bank S.p.A. – arranger, agente e finanziatore iniziale – nel piano di finanziamento strutturato a DoveVivo, la società italiana leader nei servizi di co-leading.



Con il supporto di illimity, DoveVivo proseguirà il proprio percorso di ulteriore crescita per linee esterne, oltre che organica, che vedrà la società svilupparsi in modo significativo e sostenibile nel prossimo triennio, in Italia e in Europa.



Clifford Chance ha assistito illimity Bank S.p.A nella redazione del contratto di finanziamento e della relativa documentazione finanziaria con un team guidato dal partner Ferdinando Poscio, coadiuvato dal senior associate Pasquale Bifulco e dal trainee Francesco De Micheli.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito DoveVivo con un team composto dal partner Gaetano Carrello, dall'associate Marcello Legrottaglie e dal trainee Alessandro Pallavicini.