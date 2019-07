OSBORNE CLARKE E NCTM NELL'ACQUISIZIONE DI SARG DA PARTE DI ASSIETTA PRIVATE EQUITY

Milano, 15 luglio 2019 – Osborne Clarke con un team guidato dal partner Alessandro Villa, coadiuvato all'associate Giulia Basile e dal trainee Davide Alesso per gli aspetti corporate e con un team composto dal partner Andrea Pinto e dall'associate Laura Cipollone per la parte finanziaria, ha assistito Assietta Private Equity SGR nell'acquisizione del 100% di Sarg S.r.l., società con sede a Bollate che opera nel settore ricerca, progettazione, costruzione, commercializzazione di macchine e apparecchiature per l'industria.



Nctm Studio Legale con un team coordinato dal partner Stefano Padovani, coadiuvato dall'associate Paolo Porena, ha assistito Unicredit S.p.A. che ha agito in veste di banca finanziatrice.



Assietta è una Società di Gestione del Risparmio indipendente specializzata nell'istituzione e gestione di fondi mobiliari chiusi di Private Equity e con questa operazione consolida ulteriormente il suo progetto di creazione di un polo di aziende del panorama industriale cominciato con l'acquisizione di Mix S.r.l. a dicembre 2018.