Tonucci & Partners con il Venezia FC per la riammissione nel Campionato di Serie B

Tonucci & Partners, con il team composto dal partner Gianluca Cambareri per i profili di diritto sportivo, dai partner Alberto Fantini e Luca Spaziani e dagli associate Giuseppe Falla e Jacopo Fronticelli Baldelli per i profili di diritto amministrativo, e dal partner Alessandro Vasta per gli aspetti societari, ha assistito la società Venezia Football Club nelle varie fasi che hanno portato il Club alla riammissione in Serie B per la stagione sportiva 2019/2020.