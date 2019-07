Quarto rapporto dell'ANAC





a cura della Redazione

Whistleblowing nella P.A.: aumento delle segnalazioni contro la corruzione specialmente del Sud Italia. Quarto rapporto dell'ANAC.

L'autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato il quarto rapporto annuale sull'applicazione del whistleblowing.

Il rapporto del 16 luglio mostra come le segnalazioni contro la corruzione nella Pubblica Amministrazione sono aumentate, segnando di fatto una forte riduzione dell'omertà, soprattutto nel mezzogiorno d'Italia

Un dato importante emerso dal rapporto presentato dall'Autority, evidenzia la situazione attuale in alcuni settori come appalti e concorsi pubblici, oltre a indicare l'area geografica di provenienza.

L'ANAC ha inoltrato i casi più eclatanti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti al fine di consentire un ulteriore approfondimento a casi come: pressione per la riammissione di concorrenti esclusi legittimamente da gare di appalto, uso illegittimo di permessi sindacali, falsa attestazione della presenza in servizio, mala gestione e favoritismi a politici, presunti concorsi pubblici truccati ecc. L'istituto del Whistleblowing si conferma, quindi, di grande utilità e di forte impatto sociale anche se è auspicabile l'intervento del legislatore per renderlo veramente efficacie.