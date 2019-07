DWS ha concluso l'operazione di acquisto del Barberino Designer Outlet da Nuveen Real Estate. Il Barberino Designer Outlet è uno dei più frequentati Outlet nell'area di Firenze nonché l'unico Outlet Village in Toscana del gruppo inglese McArthurGlen.

Per DWS sono intervenuti Giuseppe Colombo, country head, e Michele Sarhan head of acquisitions.

Il team di EY ha assistito DWS in merito agli aspetti fiscali e finanziari dell'operazione con un team italiano e tedesco composto da Alessandro Padula (in foto), Aurelio Pensabene e Mario Naydenov per gli aspetti fiscali.

Degli aspetti finanziari, invece, si sono occupati il socio Andrea Scialpi e il senior manager Andrea Di Bella.

DLA Piper ha assistito DWS curando gli aspetti legali dell'operazione con un team guidato dal partner Filippo Cecchetti e dal legal director Eleonora Laurito.