EVENTO



Lo studio Dla Piper ha organizzato l'evento "Gli incentivi fiscali per gli sportivi professionisti che si trasferiscono in Italia: cosa cambia con il Decreto Crescita", un seminario per approfondire le conseguenze delle nuove norme fiscali.

L'evento si terrà lunedì 22 luglio 2019 alle ore 18.15 presso l'Auditorium Dla Piper in Via della Posta 7 a Milano. Al termine del seminario è previsto un cocktail sulla terrazza panoramica dello Studio.

il programma