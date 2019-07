Pavia e Ansaldo con IPCO per l'acquiszione di Extruworks

IPCO Italy S.r.l. ha acquisito il 100% del capitale sociale di Extruworks S.r.l. con sede a Gerenzago (VA).

IPCO Italy S.r.l. fa parte del gruppo IPCO svedese che in passato rappresentava la divisione Process Systems di Sandvik AB. Questa divisione, nel 2017, venne acquisita da FAM AB, società di asset management del Gruppo Wallenberg. IPCO fornisce impianti di processo sulla base di nastri di acciaio per la produzione industriale nonché prodotti e servizi correlati.

xtruworks è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di estrusori.

Pavia e Ansaldo ha assistito IPCO per tutte le questioni legali relativi all'operazione. Lo studio aveva già in passato assistito FAM per gli aspetti italiani dell'acquisizione della divisione Process Systems da Sandvik. Pavia e Ansaldo ha agito con un team guidato dal partner Sven von Mensenkampff con Elena Biancotto (ambedue Corporate/M&A). Christer Wiberg di Alvarez & Marsal, ufficio di Stoccolma, ha reso servizi di transaction advisory.