Studi legali, 2019 all'insegna dei cambi di poltrona

Centro Studi Le Fonti





Boom di movimenti di partner nei primi sei mesi dell'anno. L'm&a il settore più gettonato, seguito dal banking & finance e dal contenzioso. A scardinare gli equilibri lo smembramento di Lombardi Segni e associati

Sono i cambi di poltrona a caratterizzare il mercato legale nei primi sei mesi del 2019. Ci sono stati ben 32 movimenti di partner di grandi studi che hanno cambiato casacca, rivoluzionando gli equilibri di forza tra le firm. L'm&a, in particolare, è stato il settore in cui gli studi legali hanno investito maggiormente: oltre il 40 per cento dei movimenti di partner di grandi studi ha infatti riguardato il settore delle fusioni e acquisizioni, seguito dal banking & finance (22%) e dal contenzioso (16%).

È quanto emerge dalla ricognizione effettuata dal Centro Studi Le Fonti, che ha fotografato, nei primi sei mesi dell'anno, i "cambi di poltrona" dei partner dei 15 più importanti studi legali d'affari, considerando le maggiori practice: m&a, banking&finance, tax, contenzioso, energy, real estate, labour.

A smuovere gli equilibri di mercato, in particolare, è stato lo smembramento dello studio Lombardi Segni e associati, a fine maggio scorso, con buona parte dei professionisti (dieci soci) che sono confluiti in BonelliErede, guidati da Giuseppe Lombardi, altri in Gianni Origoni Grippo Cappelli & partner (sette soci), seguendo Antonio Segni, e altri ancora in Gattai Minoli Agostinelli & partner (due soci).

Come conseguenza, BonelliErede è diventato uno dei primi studi per il contenzioso, Gop ha rafforzato la sua leadership nel corporate m&a, mentre Gattai Minoli Agostinelli ha aperto il dipartimento energy e infrastrutture.

«I primi sei mesi dell'anno sono stati molto movimentati per gli studi legali d'affari», commenta il vicedirettore di Le Fonti Legal, Gabriele Ventura, «in generale notiamo una sempre più spiccata polarizzazione del mercato legale: da un lato i grandi studi cosiddetti "full services", dall'altro le "boutique" specializzate. A perdere terreno, chi si trova a "metà del guado", ovvero gli studi di medie dimensioni, che devono per forza pensare a riorganizzarsi per continuare a essere competitive sul mercato. Da segnalare poi come l'm&a, nonostante un inizio d'anno non all'altezza del 2018, sia stato il settore in cui si sono spostati maggiormente gli equilibri, segno che gli studi legali vedono un outlook positivo per fusioni e acquisizioni».

«A uscire vincente dallo smembramento di Lombardi Segni e associati è sicuramente BonelliErede, che con Giuseppe Lombardi diventa di fatto il primo studio nel contenzioso, uno dei pochi dipartimenti che ancora non era al top per lo studio. Gop, da parte sua, rafforza ulteriormente la sua leadership nell'm&a. Da vedere se ci saranno "contromosse" da parte dell'altro studio che condivide il podio del mercato legale per fatturato con Gop e BonelliErede, ovvero Chiomenti, che per ora ha rafforzato solo il banking&finance con un nuovo partner».

legal Pdf