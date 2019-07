Ardian acquista una quota di maggioranza di Sintetica: tutti gli studi coinvolti

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito il fondo Ardian, operatore di private equity leader a livello mondiale, nell'acquisizione di una quota di maggioranza in Sintetica SA, azienda farmaceutica svizzera con sede nel Canton Ticino. In virtù dell'accordo, gli attuali azionisti - il presidente Luca Bolzani e la holding Daphne, assistiti dallo studio Nctm - reinvestiranno in Sintetica con una quota di minoranza.



Fondata nel 1921, Sintetica è specializzata nella ricerca, produzione e commercializzazione di farmaci sterili iniettabili, tra cui anestetici, analgesici ed adrenergici. Con stabilimenti produttivi a Mendrisio e Couvet e 280 dipendenti, l'azienda commercializza un portafoglio di oltre 50 prodotti in più di 45 Paesi.



Con questa acquisizione - e grazie al network globale di Ardian e alla sua elevata esperienza di partnership con imprenditori e manager - il fondo mira a supportare Sintetica nello sviluppo del piano strategico, in continuità con le strategie del Gruppo.



Ardian è stata assistita da GOP con un team guidato dai partner Gianluca Ghersini e Valentina Dragoni, coadiuvati dall'associate Raffaella Ceglia. La partner Eva Cruellas Sada ha seguito gli aspetti Antitrust.



Per la parte tax, al fianco dell'acquirente, ha agito Gitti and Partners con il partner Diego De Francesco e il counsel Paolo Ferrandi.



Gli aspetti relativi al finanziamento, sono stati seguiti dallo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners. Per lo studio ha agito un team composto dal partner Lorenzo Vernetti e dalle associate Silvia Romano e Giorgia Gentilini.



Le banche finanziatrici sono state assistite da Latham & Watkins con un team guidato da Antongiulio Scialpi e Marcello Bragliani, coadiuvati da Erika Brini Raimondi, Marco Ferrante e Francesco Mozzone.



Ardian è stata inoltre assistita dallo studio Walder Wyss Ltd per gli aspetti di diritto svizzero, dallo studio Shoosmiths per gli aspetti di diritto inglese e dallo studio Heuking Kühn Lüer Wojtek per gli aspetti di diritto tedesco.



Per quanto riguarda i venditori, Nctm ha agito con un team coordinato dal Senior Partner Paolo Montironi, coadiuvato dalla Salary Partner Eleonora Sofia Parrocchetti e dalla Managing Associate Alessia Trevisan, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Ludovici Piccone & Partners con i partner Michele Aprile e Loredana Conidi e l'associate Daniel Canola.