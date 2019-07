DLA PIPER: DAL DECRETO CRESCITA NUOVI INCENTIVI FISCALI PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA

Il DL Crescita favorisce concretamente i club intenzionati ad acquistare giocatori o a ingaggiare allenatori o manager sportivi provenienti dall'estero, sia nel caso di professionisti italiani che hanno lavorato all'estero, sia di campioni stranieri che non hanno lavorato in Italia negli ultimi due anni.



Si è tenuto ieri a Milano l'evento organizzato da DLA Piper – il principale studio legale internazionale presente in Italia – dal titolo "I nuovi incentivi fiscali per gli sportivi professionisti che si trasferiscono in Italia". A discuterne, oltre agli avvocati DLA Piper Francesco De Gennaro, Giampiero Falasca, Antonio Tomassini e Antonio Longo, l'onorevole Giulio Centemero, relatore del Decreto crescita.



All'apertura del seminario, sulle evoluzioni in corso nel lavoro degli sportivi professionisti nell'ordinamento italiano, Giampiero Falasca, partner DLA Piper dichiara:



"Il rapporto di lavoro dello sportivo professionista ha elementi di fortissima specialità, molto più evidenti di quelli esistenti nel 1981 quando il legislatore scrisse la legge 91. È giunto il momento di modernizzare questa disciplina, modulando in modo diverso un sistema di tutele che non può più essere pensato come una "costola" di quello applicabile al lavoro dipendente ordinario".



"Il dialogo tra politica e società civile ci ha permesso di raggiungere un risultato che ritengo soddisfacente e che rappresenta la base di partenza per proseguire il confronto su un tema di così grande interesse", commenta l'onorevole Giulio Centemero, " Tale misura è stata ovviamente estesa anche all'ambito sportivo, nel quale però troviamo un'applicazione ridotta atta a limitare gli effetti della creazione di un vero e proprio vantaggio fiscale per alcune squadre calcistiche. A tal proposito, restando le agevolazioni fiscali di cui all'art. 16 del d.lgs n. 147/201, i redditi da lavoro dipendente per i calciatori professionisti impatriati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare; ai calciatori non si applicano gli sconti ulteriori previsti dall'art. 5, se stabiliscono la residenza nelle regioni meridionali. Questo perché si rischierebbe di alterare la competitività dei campionati. Per di più, qualora i calciatori professionisti impatriati scelgano di aderire al regime agevolato dovranno versare un contributo dello 0,5% della base imponibile che sarà destinato al potenziamento dei settori giovanili".