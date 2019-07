MINORI, IL PRESIDENTE DEL CNF INCONTRA IL MINISTRO LOCATELLI

Incontro ieri mattina negli uffici ministeriali di largo Chigi tra il Ministro delle Disabilità e della Famiglia Alessandra Locatelli e il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin.

Il presidente del CNF ha manifestato soddisfazione per l'attenzione rivolta dal ministro Locatelli al ruolo dell'avvocato non solamente processuale ma anche sociale, a tutela dei minori, e ha portato alcune proposte, tra cui l'istituzione della figura dell'avvocato del minore. Istanze che il Ministro Locatelli si è detta pronta a condividere in ambito di Governo per lavorare, con tutti i soggetti competenti, a una riforma del sistema delle scelte che riguardano i minori.