Orrick rinforza il dipartimento di diritto penale dell'economia e dell'impresa con l'ingresso della partner Jean-Paule Castagno

Orrick è lieto di annunciare l'ingresso di Jean-Paule Castagno in qualità di partner dello studio italiano responsabile del dipartimento di diritto penale dell'economia e dell'impresa.



Jean-Paule Castagno vanta oltre quindici anni di esperienza nel contenzioso penale, nella consulenza e gestione di tutte le fasi del crisis management, dallo svolgimento di indagini interne, anche di rilievo transnazionale, alla difesa in giudizio, inclusi gli aspetti inerenti la responsabilità da reato in capo alle società ai sensi del D. Lgs. 231. In particolare ha assistito e assiste, a livello stragiudiziale e giudiziale, un ampio numero di clienti in tematiche legate al diritto penale dell'economia e dell'impresa.



"L'arrivo di Jean-Paule in Orrick arricchirà la nostra competenza in ambito penale societario, riconosciuta in prima posizione a livello internazionale e sviluppatasi anche in Italia negli anni più recenti con risorse interne, contribuendo ad ampliare la consulenza, anche in una ottica preventiva di gestione del rischio-reato, che offriamo ai nostri clienti" afferma Alessandro De Nicola, senior partner di Orrick.



Il team potrà contare, inoltre, sull'avv. Riccardo Caselle già in Orrick dal 2015.