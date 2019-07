Linklaters e Brandstätter nell'acquisizione del complesso aziendale Artoni Trasporti



Linklaters e Brandstätter hanno assistito rispettivamente Prelios SGR e Fercam nell'operazione di acquisizione del complesso aziendale e dei cespiti immobiliari di Artoni Trasporti e Artoni Group in amministrazione straordinaria.

Nell'ambito dell'operazione, Linklaters, in qualità di consulente legale a fianco di Prelios SGR, ha agito con un team guidato dal partner Pietro Belloni e composto dalla managing associates Anna Gagliardi e dalla junior associate Mafalda Monticelli per gli aspetti corporate e real estate, mentre gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dalla counsel Federica Barbero, coadiuvata dall'associate Mara Ruberto. Gli aspetti di public law sono invece stati seguiti dal managing associate Paolo Bertolini, coadiuvato dall'associate Alessandro Gemmo e dalla junior associate Elisa Volontè. Il team di Linklaters ha inoltre agito per gli aspetti regolamentari relativi alla costituzione del fondo immobiliare gestito da Prelios SGR con un team composto dal managing associate Emanuele Umberto Aurilia e dal trainee Daniele Casà.

Lo studio Brandstätter ha affiancato Fercam con un team guidato dal partner Gerhard Brandstätter, con il partner Tutzer Joseph (diritto del lavoro) e gli associati Karin Mussner (diritto amministrativo) e Thomas Tiefenbrunner (diritto contrattuale societario).