Norton Rose Fulbright, Ashurst e RSM nel rifinanziamento di Sonnedix

Norton Rose Fulbright e Ashurst hanno assistito rispettivamente Sonnedix, e le banche finanziatrici, Banco Santander, ING Bank, Mediocredito Italiano e Natixis, nel rifinanziamento non-recourse di un portafoglio di impianti fotovoltaici in Italia.

RSM Studio Palea Lauri Gerla ha curato per Sonnedix gli aspetti fiscali e corporate.

Il valore complessivo del finanziamento ammonta ad €201.6 milioni e comprende una linea di credito disponibile per esigenze di servizio del debito e una linea di credito a lungo termine, già in parte erogata per rifinanziare 41 impianti fotovoltaici, situati in diverse regioni italiane, aventi una capacità installata di 61,8 MWp. L'importo rimanente sarà erogato in futuro, dato che Sonnedix aggiungerà altri impianti solari fotovoltaici al proprio portafoglio.

Attualmente Sonnedix ha più di 200 impianti di produzione di energia, operativi, in costruzione o nelle prime fasi della progettazione, in 8 Paesi (Cile, Francia, Italia, Giappone, Porto Rico, Sudafrica, Spagna e Regno Unito).

Il team di Norton Rose Fulbright, che ha curato la negoziazione e la stesura della documentazione finanziaria, è stato guidato da Arturo Sferruzza, partner e capo dei dipartimenti di banking ed energy in Italia, assistito dal Counsel Luigi Costa, dalla senior associate Ginevra Biadico e da Luigi Mazzola, Francesco Bianco e Alessandra Cordani.

Il team di Ashurst è stato guidato dal partner Carloandrea Meacci, assistito dagli associate Paolo Gallarà e Yasmina Tourougou; la partner Elena Giuffrè ha seguito gli aspetti di diritto amministrativo.

RSM Studio Palea Lauri Gerla ha operato con un team composto dal partner Cristiano Lenti, coadiuvato da Maria Luisa Appendino e Valentina Roma.