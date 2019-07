Simmons & Simmons acquisisce Wavelength, società specializzata in legal engineering

Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons ha annunciato l'acquisizione di Wavelength, società specializzata in legal engineering.

Questa operazione rappresenta una interessante opportunità per lo Studio. Wavelength permetterà infatti a Simmons & Simmons di introdurre soluzioni più "smart" per i propri clienti attraverso il valore aggiunto costituito da competenze legali, di gestione dei dati, design e ingegneristica. Guidato dai co-founder Peter Lee (CEO) e Drew Winlaw (COO e Chief Legal Engineer), il team di Wavelength opererà dai propri uffici di Londra e Cambridge, oltre ad avere una ulteriore presenza internazionale.

Simmons & Simmons è così uno dei primi studi ad acquisire una società specializzata in legal engineering a dimostrazione del proprio impegno ad investire in tecnologia ed a sviluppare nuove modalità di collaborazione, indirizzando il cambiamento dei servizi di assistenza legale.

Jeremy Hoyland, global managing partner di Simmons & Simmons ha commentato: "Si tratta indubbiamente di una grande opportunità per lo studio che porterà a un chiaro vantaggio per i nostri clienti. E' inoltre ulteriore dimostrazione di quanto sia per noi importante sviluppare soluzioni più ‘smart' per i nostri clienti, guidando il cambiamento nel mercato. Sono lieto di lavorare con Wavelength e di presentarne l'intero team ai nostri clienti."

Edoardo Tedeschi, head of ICT & TMT di Simmons & Simmons per l'Italia, ha commentato: "Abbiamo fortemente voluto una integrazione con un team di ingegneri per potere essere in una posizione pionieristica al fianco dei nostri clienti, dove la propensione a innovare è fondamentale in un mercato sempre più competitivo".