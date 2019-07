AL Assistenza Legale apre nuova sede ad Arcore

AL Assistenza Legale, la più grande associazione italiana di avvocati specializzata nel diritto dei privati e delle PMI fondata dall'avv. Cristiano Cominotto, inaugura una nuova sede a Arcore (MB) in via IV Novembre n. 31. Si amplia così anche nella Brianza l'opportunità di usufruire di un nuovo modo di concepire l'avvocatura: quella di avvicinare l'avvocato e l'assistenza legale il più possibile ai cittadini, eliminando ogni tipo di barriera e rispondendo alle domande della clientela anche senza appuntamento. L'avvocato a guida dello Studio è Anna Cinzia Pani, già titolare dello Studio di Milano - Falcone. Lo Studio Legale si occupa prevalentemente di Diritto Penale, Immigrazione, Diritto di Famiglia, reati in materia di CDS, attività giudiziale e stragiudiziale.

L'avv. Anna Cinzia Pani, dopo il conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Cagliari, consegue un Master di secondo livello in Psicologia Giuridica e Criminologia, effettuando uno stage presso il Telefono Azzurro di Milano e approfondendo la questione relativa ai rischi della pedofilia on line. Continua la propria formazione tramite IFOS Formazione Cagliari, sui reati dei minori e scuola e con CSIF (Centro Studi Informatica Forense) Cagliari sull'investigazione sulla scena del crimine. Ancora, presso l'Università degli studi di Cagliari approfondisce i temi della valutazione del danno psichico e del parricidio.

A Roma, presso ICAA (International Crime Analysis Association) studia tecniche d'interrogatorio e mezzi di rilevazione della menzogna. A Milano, presso la Fondazione Guglielmo Gulotta, di psicologia forense e della comunicazione approfondisce la psicologia investigativa focalizzandosi sulle novità nell'ambito della pedopornografia in rete, sui metodi della persuasione forense e della retorica. Sempre a Milano, presso Istituto Sike Alta Formazione, frequenta corsi di tutela della salute e dello stato detentivo, esecuzione penale e tutela dei minorenni. Inoltre, in vista dell'esame di Stato si iscrive a Milano presso la Just Legal Service (Scuola di Formazione Legale). Dopo aver conseguito il titolo di Mediatore Professionista, sta conseguendo l'abilitazione alla difesa d'ufficio presso la Camera Penale di Milano ed è attualmente iscritta presso l'Ordine degli avvocati di Milano nella sezione Avvocato.

Dopo un anno di praticantato presso alcuni tra i più autorevoli studi legali del Foro di Cagliari, si trasferisce a Milano per approfondire il proprio percorso e poter acquisire autonomia nella gestione delle pratiche e del lavoro. Si iscrive presso l'elenco dei praticanti abilitati dell'Ordine di Milano iniziando a svolgere il 2 anno di tirocinio presso studi strutturati e maturando sempre più una passione per il Diritto penale già presente durante gli studi universitari. Diverse sono state le collaborazioni presso studi legali di Milano, Cologno Monzese e Monza, maturando esperienze nella gestione delle problematiche annesse alla professione in particolare effettuando anche colloqui con detenuti presso il carcere di Monza, già da praticante e tirocinante, e ottenendo risultati eccellenti come scarcerazioni o affidamenti in prova mediante la stesura di memorie difensive e istanze.